  Fransa'da büyük kriz! Sidiki Cherif'e vatandaşlık engeli
Spor

Fransa'da büyük kriz! Sidiki Cherif'e vatandaşlık engeli

Sidiki Cherif, Fransa'da krize neden oldu. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve milli davet alan Cherif'in vatandaşlık işlemleri tamamlanmadığı için kampa katılamayacak. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ22 Mart 2026 Pazar 14:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Angers'ten kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Genç futbolcu, kısa süre önce Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilmişti. Ancak Fransız basınında yer alan haberlere göre Cherif, kampa katılamayacak.

VATANDAŞLIK ENGELİ

L'Equipe'in haberine göre Gine doğumlu olan Sidiki Cherif'in Fransa Milli Takımı'nda oynayabilmesi için gerekli vatandaşlık işlemleri henüz tamamlanmadı. Bu nedenle genç oyuncunun kadroya davet edilmesine rağmen kampa katılamayacağı belirtildi.

DIAKHON SENEGAL'İ SEÇTİ

Cherif ile birlikte kadroya çağrılan Mamadou Diakhon cephesinde ise farklı bir gelişme yaşandı. Club Brugge forması giyen genç oyuncunun milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı ve Fransa'dan aldığı daveti federasyona bildirmeden reddettiği ifade edildi.

FEDERASYONDA KRİZ

Fransa Futbol Federasyonu'nun, iki oyuncunun da kampa katılamayacağını kadronun açıklanmasının ardından öğrenmesi büyük bir krize yol açtı.

Fransa U21 Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Mart'ta Lüksemburg U21 Milli Takımı, 30 Mart'ta ise İzlanda U21 Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

