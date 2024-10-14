Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak gönderilen Fildişili oyuncu Wilfried Zaha, Fransa'da rahat durmadı. Performansıyla eleştirilerin odağı olan 31 yaşındaki oyuncu Fransız ekibinde kadro dışı kaldı.

L'Equipe'de yer alan habere göre Lyon yönetimi, teknik direktör Pierre Sage'nin açıklamalarının ardından Ernest Numaha, Gift Orban ve Wilfired Zaha'yı kadro dışı bıraktı. Ayrıca haberin detayında bu 3 oyuncuya bazı yaptırımların da uygulandığı belirtildi.

Lyon'un gelecek yıl kadroda düşünmediği Wilfried Zaha'nın haziran ayında Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

İŞTE FRANSA KARNESİ

Bu sezon Lyon formasıyla 3 maça çıkan Zaha 91 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.