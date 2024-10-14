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  • Fransa'da da rahat durmadı! Wilfried Zaha Lyon'da kadro dışı
Spor

Fransa'da da rahat durmadı! Wilfried Zaha Lyon'da kadro dışı

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiralık olarak gönderdiği 31 yaşındaki oyuncu Wilfried Zaha Fransa'da da rahat durmadı. Fransız ekibine gittiği günden bu yana performansıyla eleştirlerin odağı olan Fildişili oyuncu uyumsuz hareketleri nedeniyle kadro dışı kaldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Ekim 2024 Pazartesi 12:41 - Güncelleme:
Fransa'da da rahat durmadı! Wilfried Zaha Lyon'da kadro dışı
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Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak gönderilen Fildişili oyuncu Wilfried Zaha, Fransa'da rahat durmadı. Performansıyla eleştirilerin odağı olan 31 yaşındaki oyuncu Fransız ekibinde kadro dışı kaldı.

L'Equipe'de yer alan habere göre Lyon yönetimi, teknik direktör Pierre Sage'nin açıklamalarının ardından Ernest Numaha, Gift Orban ve Wilfired Zaha'yı kadro dışı bıraktı. Ayrıca haberin detayında bu 3 oyuncuya bazı yaptırımların da uygulandığı belirtildi.

Lyon'un gelecek yıl kadroda düşünmediği Wilfried Zaha'nın haziran ayında Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

İŞTE FRANSA KARNESİ

Bu sezon Lyon formasıyla 3 maça çıkan Zaha 91 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

  • Wilfried Zaha
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  • kadro dışı

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