İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8971
  • EURO
    35,2898
  • ALTIN
    2464.7
  • BIST100
    10749.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fransa'da hedef liderlik

Fransa, EURO 2024 D Grubu üçüncü ve son maçında gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Polonya ile karşı karşıya gelecek.

24 Haziran 2024 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Fransa'da hedef liderlik
ABONE OL

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında yarın Fransa ile Polonya karşılaşacak.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Slovenyalı Rade Obrenovic olacak.

FRANSA 42 YILDIR KAYBETMİYOR

Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 17 maçta Fransa 9, Polonya 3 kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.

Bu maçlarda "Horozlar" 30, Polonya ise 17 gol attı.

Rakibine 42 yıldır kaybetmeyen Fransa, son 8 maçta rakibine yenilmezken, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Polonya, son galibiyetini 1982 Dünya Kupası üçüncülük maçında 3-2'lik sonuçla elde etti.

FRANSA'YA BERABERLİK YETİYOR

Gruptaki son maçına 4 puanla çıkan Fransa'ya Polonya karşısında alacağı 1 puan son 16 turuna yükselmesi için yeterli olacak.

İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. eğer Hollanda da kazanırsa Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.

Son maçlar öncesinde Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fransa'da 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı kartı bulunan Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

Avusturya maçında burnu kırılan yıldız futbolcu Mbappe'nin Polonya maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram

Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.