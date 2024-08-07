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Spor

Fransa'da kara gece! Fenerbahçe'nin tur için umudu Kadıköy

Dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'e konuk olan Fenerbahçe 12 ve 90+1'de yediği gollerle yıkıldı. İrfan Can Kahveci'nin attığı tek gol sarı lacivertlilere yetmezken tur şansı Kadıköy'e kaldı. İşte detaylar...

Akşam7 Ağustos 2024 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
Fransa'da kara gece! Fenerbahçe'nin tur için umudu Kadıköy
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Sarı-Lacivertliler 6. dakikadaki Dzeko'nun şutuyla maça başladı ama erkenden öne geçme fırsatı kaçtı. Sonrasında oyunun kontrolü tamamen Lille'e geçti ve 12. dakikada kenardan çevrilen topta Oosterwolde kendi ağlarına yolladı. Livakovic'in kurtarışlarıyla soyunma odasına 1 farkla geride giden Kanarya, ikinci devreye daha istekli başladı. İlk yarıda Maximin'i topla buluşturmakta zorlanan Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kullanmaya çalışsa da üst üste net pozisyonlar kaçtı. Lille forması giyen oyuncular, Maximin'i sürekli 3-4 kişiyle karşıladı. Tadic'in sağ kanatta etkisiz kalması ve Krunic'in oyunu Sarı-Lacivertliler'i maçta zorlayan etkenlerden oldu. İrfan Can 79'da beraberliği getirse de 90+1'de Zhegrova'nun şutu Çağlar'dan sekerek ağlarla buluştu.

KRUNiC iSYANI!..

Geçen sezon performansıyla tartışılan Rade Krunic yine taraftarın gözüne giremedi. Sarı-Lacivertli sporseverler, sosyal medyada oyuncunun ilk 11'de başlamasına isyan etti.

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