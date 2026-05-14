Fransa'da şampiyon PSG! Üst üste 4. kez gelen zafer...

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens ile karşılaştı.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Lens ise 67 puanda kaldı ve şampiyon şansını kaybetti.

PSG, ligin son haftasında Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise Lyon'a konuk olacak.