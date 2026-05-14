İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa'da şampiyon PSG! Üst üste 4. kez gelen zafer...
Spor

Fransa'da şampiyon PSG! Üst üste 4. kez gelen zafer...

Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain oldu. PSG, bitime 1 hafta kala şampiyon olurken Ligue 1'de art arda 5, toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 00:17 - Güncelleme:
Fransa'da şampiyon PSG! Üst üste 4. kez gelen zafer...
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens ile karşılaştı.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Lens ise 67 puanda kaldı ve şampiyon şansını kaybetti.

PSG, ligin son haftasında Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise Lyon'a konuk olacak.

  • Paris Saint-Germain
  • Ligue 1 şampiyonu
  • futbol

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'daki kadın cinayetinde kahreden görüntüler ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.