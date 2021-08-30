Star.com.tr 30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:47 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:47

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de milli yıldız Yusuf Yazıcı Montpellier karşısında takımının galibiyet almasında golle katkı sağladı. Montpellier karşısında takımını 1-0 öne geçiren Yusuf 2-1'lik alınan galibiyette büyük rol oynadı.

YUSUF YAZICI BÜYÜK ÖVGÜ ALDI



Fransa basını son şampiyon Lille'in bu sezonki ilk galibiyetinde büyük katkıyı Yusuf Yazıcı'nın sağladığını belirtti. Bir asist ve bir gollük performans gösteren Yusuf Yazıcı, farkını ortaya koydu. Timothy Weah'ın sakatlığı nedeniyle sağ kanatta forma şansı bulan milli oyuncu fırsatı iyi değerlendirdi.

YUSUF YAZICI İTİRAFI: ONUNLA İLGİNÇ BİR TARTIŞMA YAŞADIM



Montpellier'i 2-1'lik skorla geçtikleri maç sonrası açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec galibiyete rağmen takımını eleştirdi.

Jocelyn Gourvennec , Lille performansı hakkında şunları söyledi: "Kazanmak önemliydi. Sıralamalarda kendimizi yeniden konumlandırmamıza ve ardından son iç saha maçından memnun olmadığımızı söylemek istiyorum. Tam bir oyun oynadık, mükemmel değil ama dolu dolu oynadık. Bence seyirci, takımın çok fazla enerji harcamak istediğini, ilerlemek, pres yapmak ve hızlı bir şekilde ilerlemek için gerçek bir istek olduğunu başından beri hissetti. Çok yoğun, çok ritmik bir oyundu. Montpellier çok iyi bir takım. Verimlilik eksikliği konusunda hala biraz avlandığımızı söyleyebilirim. Mola vermemek harika. İkinciyi attıktan sonra mola vermiyoruz." diye konuştu.

Jocelyn Gourvennec milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında ise şunları söyledi : "Yusuf sezon başında daha düşük oynadı. Yukarılarda daha rahat. Kenarda oynayabilir. Takım için çalıştı. Onunla ilginç bir tartışma yaşadım. Çok istiyor. Çok fazla enerji vermek istiyor." dedi. Tartışmanın detayına girmeyen teknik adam toplantıyı tamamladı.