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Spor

Fransa'dan Choupo-Moting'e talip çıktı!

Bayern Münih sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'e, Fransa'dan Marsilya talip oldu.

1 Haziran 2024 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
Fransa'dan Choupo-Moting'e talip çıktı!
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Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesiyle kulüpten ayrılan 35 yaşındaki santrfor Eric-Maxim Choupo-Moting'e sürpriz bir talip çıktı.

MARSILYA'DAN MOTING HAMLESİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Fransız devi Marsilya, Alman forveti kadrosuna katmak istiyor.

Fransız kulübü yetkililerinin oyuncunun menajeri ile temasa geçerek görüşmek için önümüzdeki günlerde randevu ayarladığı belirtildi.

Ayrıca Moting'in Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra yine üst düzey bir takımda forma giymek istediği ve Marsilya'ya sıcak bakabileceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Moting, bu sezon 34 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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