Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ortasında Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın Polonyalı oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Rennes'e transfer olmaya çok yakın.

Haberde, Rennes'in Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde anlaşmaya yaklaştığı, taraflar arasında bazı detayların halen görüşüldüğü belirtildi. Öte yandan Frankowski'nin de Fransız temsilcisine katılmak için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik katkı sağladı.