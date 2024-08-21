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Spor

Fransa'dan Luan Peres'e talip var!

Fenerbahçe'de kadro planlanmasında yer almayan Luan Peres'e Fransa ekibi Brest talip oldu.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 17:47 - Güncelleme:
Fransa'dan Luan Peres'e talip var!
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Transfer çalışmalarının yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncuları da elinden çıkartmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Peres'e Ligue 1 ekiplerinden Brest talip oldu.

Haberde, Brest'in savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve Luan Peres'i adaylardan biri olarak değerlendirdiği kaydedilirken, oyuncunun son 2 sezonda yaşadığı sakatlıkların performansını etkileyebileceğine yer verildi.

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Luan Peres, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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