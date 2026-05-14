  
  • Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Kante listede
Spor

Fransa Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 22:05
Fransa Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, kadroda yer aldı.

Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser

Defans: Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix, Malo Gusto, Theo Hernandez

Orta Saha: Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta

2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fransa, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Senegal, Irak ve Norveç'in de yer aldığı I Grubu'nda mücadele edecek.

Tarihinde iki kez kupaya uzanan Fransa, ilk şampiyonluğunu 1998'de yaşarken son olarak ise 2018'de zafere ulaşmıştı.

