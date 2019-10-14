Fransa’yı yen, işi bitir! Fransa-Türkiye muhtemel 11’ler

TÜRKİYE, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en kritik maçlarından birisine bu akşam çıkacak. Grupta 18 puanla zirvede yer alan A Milliler, saat 21.45’te aynı puanı olan Fransa’ya konuk olacak. Alman hakem Felix Brych’ün yöneteceği maç TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İlk maçta rakibini Konya’da 2-0 yenen Ay-Yıldızlılar, Horozlar’ı bir kez daha yenip, Avrupa Şampiyonası’na gitme yolunda kapıları ardına kadar açmayı hedefliyor. Türkiye, bu akşam uluslararası arenada 576. maçına çıkacak. Milliler bundan önceki sınavlarda 220 galibiyet alırken, 222 kez yenildi. 133 mücadele berabere sonuçlandı. Ay-Yıldızlılar, Fransa’ya karşı ise 6 maçta 1 galibiyet, 4 yenilgi aldı

MUHTEMEL 11’LER:

FRANSA: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Ikone, Giroud

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Ozan, Hakan, Cenk, Burak