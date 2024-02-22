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Spor

Fransız bakandan Kylian Mbappe'ye veda konuşması!

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, sezon sonu Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe için, 'Kendisine iyi şanslar ve yolculuğunun başarılı bir şekilde devam etmesini dilememiz gerektiğini düşünüyorum' sözlerini sarf etti.

22 Şubat 2024 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Fransız bakandan Kylian Mbappe'ye veda konuşması!
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Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldızın olası takımdan ayrılığı için konuşan Castera, "Açıkçası yeni bir sayfa açılıyor. Her şeyden önce, bu şampiyonaya kattığı her şeyi hatırlıyorum. Ligue 1'de şüphesiz son yolların en önemli kahramanlarından biri oldu. Kendisine iyi şanslar ve yolculuğunun başarılı bir şekilde devam etmesini dilememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Açıklamalarına devam eden Amelie Oudea-Castera, "Spor Bakanı olarak, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olduğunu ve Avrupa Şampiyonası'nda önünde önemli görevler olduğunu biliyorum. Avrupa Şampiyonası'nı düşünüyorum ama aynı zamanda Olimpiyat Oyunları ihtimalini de düşünüyorum. Böylesine büyük bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız. Ona tüm iyi niyetimizi ve dileklerimizi göndermeliyiz. Oynadığı her yerde Fransa'ya zafer getireceğini biliyorum. Yine onu Fransa Takımı'nın lideri olarak görmek ve önümüze çıkacak zorluklarla nasıl başa çıktığını görmek büyük bir ayrıcalık olacaktır" sözlerini sarf etti.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin, takımdan ayrılması ve Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

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