  • Fransız basını duyurdu... Beşiktaş'a Cezayirli maestro!
Fransız basını duyurdu... Beşiktaş'a Cezayirli maestro!

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Lille forması giyen Nabil Bentaleb için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu için temasların başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 21:00 - Güncelleme:
Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesinde orta saha için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ, NABIL BENTALEB'İN PEŞİNDE...

Foot Mercato'da yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Lille forması giyen Nabil Bentaleb için harekete geçti.

Haberde, Beşiktaş'ın kulübe yakın isimler aracılığıyla 31 yaşındaki futbolcunun çevresiyle temasa geçtiği belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cezayirli orta saha oyuncusunun serbest kalacak olması, siyah-beyazlıların bu transfer için ilgisini artırmış durumda olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Lille formasıyla 25 maçta görev alan Bentaleb, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kısa süreli sakatlığının ardından Monaco karşısında sahalara dönen deneyimli futbolcunun, sezon sonunda kariyeriyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Öte yandan Fransız ekibi Lille'in de yıldız futbolcuya yeni sözleşme teklif ettiği aktarıldı. Ancak Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Premier Lig ve Ligue 1'den birçok kulübün de Bentaleb'in durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

