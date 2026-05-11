Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesinde orta saha için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Foot Mercato'da yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Lille forması giyen Nabil Bentaleb için harekete geçti.

Haberde, Beşiktaş'ın kulübe yakın isimler aracılığıyla 31 yaşındaki futbolcunun çevresiyle temasa geçtiği belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cezayirli orta saha oyuncusunun serbest kalacak olması, siyah-beyazlıların bu transfer için ilgisini artırmış durumda olduğu belirtildi.

Bu sezon Lille formasıyla 25 maçta görev alan Bentaleb, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kısa süreli sakatlığının ardından Monaco karşısında sahalara dönen deneyimli futbolcunun, sezon sonunda kariyeriyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan Fransız ekibi Lille'in de yıldız futbolcuya yeni sözleşme teklif ettiği aktarıldı. Ancak Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Premier Lig ve Ligue 1'den birçok kulübün de Bentaleb'in durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.