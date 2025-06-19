Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

30 MİLYON EURO'YA YANIT VERMEDİ

L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, sarı-lacivertlilerin bu ilk girişimine yanıt vermedi.

5 BÜYÜK LİG HEDEFİ

Haberde, Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde devam etmek istediği, bu nedenle gelen teklifle mesafeli olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 13 gol ve 10 asist kaydetti.