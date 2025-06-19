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Spor

Fransız basını duyurdu! Evann Guessand'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sezonun tamamlanmasının ardından transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin daha önce teklifte bulunduğu Nice forması giyen Evann Guessand cephesinden kötü haber geldi. Fransız basınında çıkan habere göre 23 yaşındaki Fildişili forvet Evann Guessand, sarı lacivertli ekibin girişimine cevap vermedi.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Fransız basını duyurdu! Evann Guessand'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

30 MİLYON EURO'YA YANIT VERMEDİ

L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, sarı-lacivertlilerin bu ilk girişimine yanıt vermedi.

5 BÜYÜK LİG HEDEFİ

Haberde, Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde devam etmek istediği, bu nedenle gelen teklifle mesafeli olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 13 gol ve 10 asist kaydetti.

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