Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisi geldi.

GALATASARAY'A ÖNERİ

Fransız basınından Jeunesfooteux'da yer alan habere göre, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, yollarını ayırmak istediği Elye Wahi'yi Rennes ve Galatasaray'a önerdi.

Alman kulübü, Rennes ile Arnaud Kalimuendo için takas imkanını yokladı ancak Fransız ekibi bu teklifi geri çevirdi. Ayrıca Wahi, Galatasaray'a da önerildi. Sarı-kırmızılılar futbolcuyu öncelik olarak görmese de, transferdeki diğer hedefler sonuçsuz kalırsa kiralık + satın alma opsiyonlu bir formüle sıcak bakabilir.

BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Kış transfer döneminde Eintracht Frankfurt'a transfer olan Elye Wahi, Almanya'da da beklediğini bulamadı. Marsilya'daki hayal kırıklığının ardından Bundesliga'da da tutunamayan 22 yaşındaki Fransız forvet, Frankfurt formasıyla sadece 8 maçta görev aldı ve yalnızca bir kez ilk 11'de yer bulabildi.

Wahi için bu yaz transfer dönemi büyük önem taşıyor. Hem Marsilya'da hem de Frankfurt'ta beklentilerin altında kalan genç oyuncunun yeniden çıkış yakalayabilmesi için doğru kulübü seçmesi şart. Aksi takdirde kariyerindeki düşüş sürebilir.