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Spor

Fransız basını taliplerini duyurdu! İşte İrfan Can Kahveci'nin peşindeki o 2 dev

Geçen yıl Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci için transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınının aktardığı habere göre milli oyuncu için Avrupa'nın 2 köklü kulübü devreye girdi. İşte detaylar...

7 Ağustos 2024 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Fransız basını taliplerini duyurdu! İşte İrfan Can Kahveci'nin peşindeki o 2 dev
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Fenerbahçe'nin Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda frikikten şahane bir gol atan İrfan Can Kahveci için beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi.

MONACO VE LAZIO DEVREDE!

Daha önce Suudi Arabistan Ligi'nden teklifler alan ancak kabul etmeyen 29 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncu için bu kez Fransa'dan Monaco, İtalya'dan ise Lazio'nun devrede olduğu iddia edildi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberinde, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan İrfan Can Kahveci için Monaco ve Lazio'nun transfer şartlarını soruşturmaya başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Fenerbahçe'de geçen sezon 46 resmi maça çıkan, 18 gol ve 12 asistlik sergileyen İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulübün astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa izin vermeyeceği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin ardından sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yeni kontrat görüşmelerine başlayacak.

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