  • Fransız basını yazdı! Galatasaray'dan Manuel Akanji hamlesi
Spor

Fransız basını yazdı! Galatasaray'dan Manuel Akanji hamlesi

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig devi Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım oyuncu için ilk teklifini iletti.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 00:12
Fransız basını yazdı! Galatasaray'dan Manuel Akanji hamlesi
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig devi Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji için harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar İsviçreli savunmacı için 15 milyon sterlin değerinde sözlü bir teklif iletti. Ancak Manchester City, Akanji için 18 milyon sterlin talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Akanji'nin menajeriyle de bir araya geleceği ifade edildi.

30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon City formasıyla önemli maçlarda görev almış ve Pep Guardiola'nın rotasyonunda yer bulmuştu.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Mavilerde 136 resmi maça çıkan Manuel Akanji, 136 resmi maçta 5 gol ve 3 asist ile oynadı.

Popüler Haberler
