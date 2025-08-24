İSTANBUL 29°C / 21°C
24 Ağustos 2025 Pazar
Fransız basını yazdı! Süper Lig devinden Christopher Nkunku hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. Fransız basının haberine göre sarı-kırmızılı ekip Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Fransız basını yazdı! Süper Lig devinden Christopher Nkunku hamlesi
Süper Lig'e iki maçta iki galibiyetle başlayan Galatasaray, transferde rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Fransız yıldızla yakından ilgilendiği aktarıldı.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Öte yandan Nkunku için Galatasaray'ın yanı sıra eski takımı Leipzig'in yanı sıra Aston Villa ve Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea ile 42 maça çıkan Fransız yıldız, 14 gol 5 asistlik katkı sağladı.

