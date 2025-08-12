İSTANBUL 31°C / 23°C
Galatasaray, Inter forması giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip oyuncu için harekete geçti.

12 Ağustos 2025 Salı 18:23
Fransız basını yazdı! Süper Lig devinden Pavard hamlesi
Galatasaray, Inter forması giyen Benjamin Pavard için harekete geçti.

INTER'DEN AYRILABİLİR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Fransız savunma oyuncusunu takımda tutmak istiyor. Ancak transfer piyasasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Pavard, bu yaz Inter'den ayrılabilir.

GALATASARAY ÖNE ÇIKTI

Pavard ile İngiltere ve İspanya'dan da ilgilenen takımlar olmasına rağmen, Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli adımlar attı.

Pavard için transfer ücreti ve maaşını araştıran Galatasaray, bu transferi en uygun maliyetle sonuçlandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 29 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

