İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7457
  • EURO
    31,1601
  • ALTIN
    1834.17
  • BIST100
    7789.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransız basınından Cengiz Ünder yorumu: Türkiye dönüşü planladığı gibi olmadı
Spor

Fransız basınından Cengiz Ünder yorumu: Türkiye dönüşü planladığı gibi olmadı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde büyük umutlarla Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için Fransız basınından yorum geldi. Haberlerde milli futbolcu için 'Sakatlıkları nedeniyle zayıflayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüşü pek de planladığı gibi gitmiyor' ifadeleri kullanıldı.

17 Kasım 2023 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Fransız basınından Cengiz Ünder yorumu: Türkiye dönüşü planladığı gibi olmadı
ABONE OL

Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Antalyaspor maçında sakatlanmasının ardından iyileşmesine rağmen henüz toparlanamayan milli oyuncuyu sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eleştirmişti. Cengiz'e bir eleştiri de Fransa'dan geldi.

Fransız basınında, "Sakatlıkları nedeniyle zayıflayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüşü pek de planladığı gibi gitmiyor" başlığı ile verilen haberde; Cengiz'in Fenerbahçe'ye şu ana kadar fayda sağlayamadığını vurgulandı.

Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.