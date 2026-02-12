Beşiktaş, Panamalı sağ bek Amir Murillo'yu 5 milyon euro bedelle Marsilya'dan kadrosuna kattı. Fransa ekibinde Teknik Direktör Roberto De Zerbi ile yollar ayrıldı. L'Equipe, Murillo'nun vedasının takımda karışıklığa yol açtığını yazdı. Haberde, "Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi dönemi sancılı bir sürecin ardından resmen sona erdi. Amir Murillo'nun Beşiktaş'a transferiyle başlayan iç huzursuzluk, PSG karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi sonrası patlama noktasına ulaştı ve kulüp İtalyan teknik adamla "karşılıklı anlaşarak" yolların ayrıldığını duyurdu.

SORUN AYRILMASI!..

Panamalı sağ bek Michael Amir Murillo'nun Marsilya'dan ayrılığı kulüp içinde ciddi bir kırılma yarattı. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Murillo'nun vedasının arkasında, Roberto De Zerbi'nin oyuncuya yönelik yaklaşımının etkili olduğu iddia edildi. Sağ bek oyuncusu, sessiz ve örnek bir profesyonel konumundan "günah keçisi" haline getirildi. PSG maçı öncesinde De Zerbi'nin takım toplantısında Murillo'nun hatalarının yalnızca kendisini değil tüm takımı olumsuz etkilediğini dile getirdiği belirtildi. Beşiktaş'a transfer olan Murillo'nun ayrılığıyla fitili ateşlenen kriz, Marsilya'da teknik direktör değişimiyle sonuçlandı" ifadeleri yer aldı.