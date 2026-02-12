İSTANBUL 15°C / 11°C
  Spor
Spor

Fransız basınından dikkat çeken iddia! Amir Murillo'nun vedası Marsilya'yı karıştırdı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Panamalı sağ bek Amir Murillo'nun Marsilya'dan ayrılığı Fransız ekibinde taşları yerinden oynattı. Teknik Direktör De Zerbi, hem Murillo'ya karşı yaklaşımı hem de 5-0'lık ağır PSG yenilgisi nedeniyle kovuldu. İşte detaylar...

12 Şubat 2026 Perşembe 09:32
Fransız basınından dikkat çeken iddia! Amir Murillo'nun vedası Marsilya'yı karıştırdı
Beşiktaş, Panamalı sağ bek Amir Murillo'yu 5 milyon euro bedelle Marsilya'dan kadrosuna kattı. Fransa ekibinde Teknik Direktör Roberto De Zerbi ile yollar ayrıldı. L'Equipe, Murillo'nun vedasının takımda karışıklığa yol açtığını yazdı. Haberde, "Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi dönemi sancılı bir sürecin ardından resmen sona erdi. Amir Murillo'nun Beşiktaş'a transferiyle başlayan iç huzursuzluk, PSG karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi sonrası patlama noktasına ulaştı ve kulüp İtalyan teknik adamla "karşılıklı anlaşarak" yolların ayrıldığını duyurdu.

SORUN AYRILMASI!..

Panamalı sağ bek Michael Amir Murillo'nun Marsilya'dan ayrılığı kulüp içinde ciddi bir kırılma yarattı. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Murillo'nun vedasının arkasında, Roberto De Zerbi'nin oyuncuya yönelik yaklaşımının etkili olduğu iddia edildi. Sağ bek oyuncusu, sessiz ve örnek bir profesyonel konumundan "günah keçisi" haline getirildi. PSG maçı öncesinde De Zerbi'nin takım toplantısında Murillo'nun hatalarının yalnızca kendisini değil tüm takımı olumsuz etkilediğini dile getirdiği belirtildi. Beşiktaş'a transfer olan Murillo'nun ayrılığıyla fitili ateşlenen kriz, Marsilya'da teknik direktör değişimiyle sonuçlandı" ifadeleri yer aldı.

