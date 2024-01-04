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Spor

Fransız basınından sürpriz iddia! Galatasaray'dan Raphael Onyedika hamlesi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen genç yıldız Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi. Sarı kırmızılı yönetim, oyuncuyu kadrosuna katmak için Belçika ekibine teklif yaptı. İşte detaylar...

4 Ocak 2024 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
Fransız basınından sürpriz iddia! Galatasaray'dan Raphael Onyedika hamlesi
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Club Brugge'de forma giyen genç oyuncu Raphael Onyedika için teklif yaptı.

İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI

22 yaşındaki oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken sarı kırmızılı takımın yaptığı teklifin detayları da yer aldı.

Haberde Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncu için Brugge'a 3 milyon euro kiralama, 12 milyon euro da satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı belirtildi.

BELÇİKA EKİBİ GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Belçika ekibi, Nijerya ile Afrika Kupası'na gidecek olan genç oyuncusunu şimdilik satmayı düşünmediği ve bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Club Brugge, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edecek olan Onyedika için 2022 yılında Midtjylland'a 9.50 milyon euro ödemişti.

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