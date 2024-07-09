İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2024 Salı / 3 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8836
  • EURO
    35,603
  • ALTIN
    2495.86
  • BIST100
    10796.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransız devi, Mason Greenwood için devrede!
Spor

Fransız devi, Mason Greenwood için devrede!

Ligue 1 ekibi Marsilya, Manchester United'ın yıldız ismi Mason Greenwood için devreye girdi. Fransa devi, Kırmızı Şeytanlar'a genç oyuncu için 30 milyon euroluk teklifte bulundu.

9 Temmuz 2024 Salı 18:59 - Güncelleme:
Fransız devi, Mason Greenwood için devrede!
ABONE OL

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood'a yeni bir talip daha çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Mason Greenwood için Manchester United'a 30 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Haberde, 30 milyon euro'luk bonservisin yanı sıra Manchester United'a oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek bonservis bedelinden %40 ila 50 arasında pay verileceği ifade edildi.

ROBERTO DE ZERBI'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Marsilya'nın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, Mason Greenwood'un olası transferiyle ilgili konuştu.

De Zerbi yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood henüz imza atmadı. Söyleyecek fazla bir şey yok, dünya çapında önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.