Fransız devi, Mason Greenwood için devrede!

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood'a yeni bir talip daha çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Mason Greenwood için Manchester United'a 30 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Haberde, 30 milyon euro'luk bonservisin yanı sıra Manchester United'a oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek bonservis bedelinden %40 ila 50 arasında pay verileceği ifade edildi.

ROBERTO DE ZERBI'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Marsilya'nın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, Mason Greenwood'un olası transferiyle ilgili konuştu.

De Zerbi yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood henüz imza atmadı. Söyleyecek fazla bir şey yok, dünya çapında önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.