Fransız devinin gözü ManU'nun kaptanı Bruno Fernandes'de

Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemine sürpriz bir hamleyle girmeye hazırlanıyor. Fransız devinin sportif direktörü Luis Campos, takımı yaratıcı bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isterken, listenin en dikkat çeken ismi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes oldu.

Porto'dan Alan Varela, Atalanta'dan Ederson, Club Brugge'den Raphael Onyedika ve Newcastle United'dan Bruno Guimaraes gibi isimler de gündemde. Ancak 30 yaşındaki Fernandes'in liderlik özellikleri ve tecrübesi, PSG'nin dikkatini özellikle çekiyor.

Luis Enrique'nin, Fernandes'in teknik becerileri kadar duygusal liderliğinden de etkilendiği belirtiliyor. Ancak bu transfer, PSG'nin son dönemde genç oyuncu odaklı politikasından farklı bir strateji anlamına geliyor.

United'ın finansal sıkıntıları bu transferin önünü açabilir. Fernandes, kulüp isterse ayrılmaya hazır olduğunu ve her zaman dürüst davrandığını söylemişti. Buna karşın, soyunma odasında büyük destek gördüğü ve takım arkadaşlarının onun kalmasını istediği aktarılıyor.