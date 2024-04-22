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Spor

Fransız ekibi kafayı taktı! İsmail Yüksek için yeniden kapıyı çalacaklar

Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın vazgeçilmezi haline galen İsmail Yüksek için transferde hareketli günler yaşanıyor. Daha öncede İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalan ancak düşük teklifleri nedeniyle ret cevabı alan Olympique Lyon yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim22 Nisan 2024 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Fransız ekibi kafayı taktı! İsmail Yüksek için yeniden kapıyı çalacaklar
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Bu sezon hem Fenerbahçe hem de A Millî Takım formasıyla üst düzey bir performans sergileyen İsmail Yüksek ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YENİ BİR HAMLE

25 yaşındaki futbolcu, şimdiden birçok Avrupa kulübünü peşine takmış durumda. Ocak ayında İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturan Fransa Ligue 1 kulübü Olympique Lyon'un yeni bir hamle daha yaptığı iddia edildi.

RAKAMI YÜKSELTTİLER

Fransız kulübünün geçtiğimiz günlerde İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Ligue 1 ekibinin devre arasında yaptığı 8 milyon euro + bonuslar içeren teklifi sarı-lacivertli kulüp tarafından reddedilmişti.

FENERBAHÇE YİNE REDDETTİ

Lyon bu kez rakamı yükseltmiş olsa da Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi de reddettiği bildirildi.

DEĞERİ ARTABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin İsmail Yüksek için minimum 20 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtilirken, sarı-lacivertli kulübün EURO 2024 nedeniyle bu kararı verdiği kaydedildi. Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Millî Takım'ın ilk 11'inde yer alması beklenen 25 yaşındaki oyuncunun değerinin artacağı düşünülüyor.

YENİDEN DENEYECEKLER

Alınan bilgilere göre Lyon önümüzdeki günlerde daha yüksek bir bonservis ücreti ile Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Ancak rakam 20 milyon euro seviyesine gelmediği sürece sarı-lacivertli kulüp, İsmail Yüksek'in satışına asla izin vermeyecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan millî futbolcu 1 gol atıp 5 asist yaptı. İsmail'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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