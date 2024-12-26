Sarı lacivertlilerin geçen sezon başında Marsilya'dan 5 taksitle 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Her geçen gün daha da geriye giden Ünder, Jose Mourinho döneminde 2 kez kadro dışı bırakılmasına rağmen bazı maçlarda kurtarıcı olarak sahaya atıldı.

Bulduğu şansları değerlendiremeyen 1995 doğumlu futbolcuya 'Kendine kulüp bul' denildi. Tüm bu gelişmeler ışığında Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. Fransız basınındaki haberlere göre Nantes, 5 milyon euroluk bir öneri sundu. Ancak büyük bir zararı olan Fenerbahçe, rakamın yükseltilmesini istiyor. Ancak Kanarya, pazarlığı uzun tutma niyetinde değil. Bu sezon ligde 3 maçta 30, Avrupa'da 2 karşılaşmada 95 dakika süre alan Ünder, ne gol ne de asist katkısı verebildi. A Milli Takım'ın kadrosundan da uzaklaştı.