Fransız ekibinden Cengiz Ünder'e ret

Fenerbahçe'de bu sezon şans bulmakta zorlanan ve devre arasında ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Fransa'dan transfer iddiası gündeme geldi.

NANTES KABUL ETMEDİ

Fransız basınında yer alan habere göre, Cengiz Ünder, menajerler tarafından Nantes'a önerildi. Nantes'ın ise 27 yaşındaki futbolcunun transferi için gelen bu öneriyi kabul etmediği belirtildi.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz günlerde Türkiye'den de Trabzonspor ile anılmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta şans bulan Cengiz Ünder, takımına skor katkısı sağlayamadı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.