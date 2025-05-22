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Spor

Fransız ekibinden Demir Ege Tıknaz hamlesi

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fransız ekibi Lille, Rio Ave forması giyen Demir Ege Tıknaz için temasa geçti.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
Fransız ekibinden Demir Ege Tıknaz hamlesi
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Rio Ave'ye satın alma opsiyonu ile kiraladığı Demir Ege Tıknaz, transferde önemli takımları peşine taktı.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

A Bola'da yer alan habere göre, Fransa'dan Lille, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Demir Ege için daha önce de; Porto, Sporting Lizbon, Benfica ve Leipzig'in adı gündeme gelmişti.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Rio Ave, genç futbolcunun sözleşmesindeki 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak ve Demir Ege'yi bonservisiyle kadrosuna katacak. A Bola'da yer alan haberde Rio Ave'nin, 20 yaşındaki futbolcu için beklentisinin çift haneli bonservis (En az 10 milyon euro) olduğu yazıldı.

LILLE TEMASA GEÇTİ

Demir Ege ile ilgilenen Lille'nin Rio Ave ile temasa geçtiği belirtildi. Fransız temsilcisinin Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Tiago Morais'i de Demir Ege transferine dahil etmeye çalıştığı ancak Rio Ave'nin bu öneriyi kabul etmediği kaydedildi.

DEMİR EGE'NİN PERFORMANSI

Rio Ave'de 33 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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