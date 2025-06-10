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Spor

Fransız ekibiyle temasa geçti! Galatasaray'dan sürpriz Milan Skriniar hamlesi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoper Milan Skriniar için ezeli rakibi Galatasaray'dan hamle geldi. Kış transfer döneminde oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılı ekip, transfer için PSG ile temasa geçti. Fransız ekibinin oyuncu için beklentisi 10 milyon euro olurken Milan Skriniar'ın durumu netlik kazanmadı. İşte transferle ilgili son durum...

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 16:50 - Güncelleme:
Fransız ekibiyle temasa geçti! Galatasaray'dan sürpriz Milan Skriniar hamlesi
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

G.SARAY YENİDEN DEVREDE

Slovakya'da yayın yapan Sport24'te yer alan habere göre, Galatasaray, kış transfer döneminde de ilgilendiği ancak Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden Milan Skriniar ile ilgileniyor.

PSG İLE TEMAS

Sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Paris Saint-Germain ile temasa geçtiği yazıldı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain'in ise Slovak stoper için beklentisinin 10 milyon euro olduğu yazıldı.

SKRINIAR'IN BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın Skriniar ile de bir aracı ile temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu kaydedildi. Skriniar'in maaş beklentisinin ise 12 milyon euro olduğu ve bu rakamın deneyimli oyuncunun Galatasaray'a transferi için bir engel olabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE DE MASADA

Fenerbahçe'nin de Skriniar'dan vazgeçmediği ve deneyimli futbolcu için temaslarının devam ettiği yazıldı. Ancak sarı-lacivertlilerin Skriniar'in istediği 12 milyon euro'luk maaşa yanaşmadığı ve en fazla verebileceği maaşın 5.5 milyon euro olduğu kaydedildi. Bu rakamın ise Skriniar'ın beklentisinin çok altında kaldığı vurgulandı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYORSA...

Suudi Arabistan'dan da önemli teklifler alan Skriniar'ın, Avrupa'da kalmak istemesi durumunda maaş beklentisini düşürmesi gerektiği ifade edildi.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Milan Skriniar, katıldığı bir programda, "Geleceğim için Paris yönetimiyle konuşmam gerekiyor, ne olacağını göreceğiz. Benim için en iyi çözümün bulunacağına inanıyorum. Ailem için şu anda yeniden bir kiralık anlaşmayla gitmek istemem. Daha uzun vadeli bir çözüm bulunursa memnun olurum, bu ister Paris'te ister başka bir kulüpte olsun. Ama böyle olur mu, bilemiyorum." diye konuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan Milan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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