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Spor

Fransız oyuncuları Macron teselli etti

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilenen Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teselli etti.

IHA18 Aralık 2022 Pazar 22:30 - Güncelleme:
Fransız oyuncuları Macron teselli etti
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti. Macron'un penaltı atışları sonrası Kylian Mbappe'yi sarılarak teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.

HAT-TRİCK YAPAN MBAPPE GOL KRALI OLDU

Arjantin'e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, üst üste iki Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 12 oldu.

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