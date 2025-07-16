Son şampiyon Galatasaray, transfer gündeminin bir numaralı ismi olan Victor Osimhen'de ısrarını sürdürüyor. Ancak bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı golcünün transferi, tamamen yılan hikayesine dönmüş durumda. Aslan son olarak; İtalyan devinin isteği olan '40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroda 2026 yazına kadar 2 taksit' şeklindeki teklifini kabul etmişti. Ancak müzakerelerde sürekli yeni isteklerde bulunan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, bu transferin gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor.

ASLAN PAY TALEBİNİ REDDETTİ

Galatasaray, banka teminatlarının tam olarak sağlanmadığını vurgulayan İtalyan ekibinden son gelen 'Sonraki satıştan %20 pay isteriz' talebini net bir tavırla reddetti. Sarı-Kırmızılılar, 40 milyon euro peşin ve kalan 35 milyon euroyu 2 yıllık taksitle ödeme teklifinden geri adım atmama kararı aldı. Bu transferin, 19 Temmuz tarihine kadar netleşmesi bekleniyor. Nijeryalı golcü de G.Saray'a gelmek için elinden geleni yapıyor. Osimhen son olarak, sağlık raporu vererek İtalyan ekibinin yeni sezon hazırlık kampına katılmadı.

FRANSIZLAR DA DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Paris Saint-Germain de 26'lık santrfor için devreye girdi. Son Devler Ligi şampiyonunun danışmanlarından olan Luis Campos'un, Napoli ile irtibata geçtiği ve Nijeryalı'nın şartlarını sorduğu aktarıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de Osimhen transferinde pusuda bekliyor. Ancak Victor, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için S.Arabistan temsilcini kesinlikle reddetti. Osimhen, G.Saray formasıyla geçtiğimiz sezonda 41 maça çıkıp 37 gol ve 8 asist kaydetti.