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Spor

Fransızlar duyurdu! Alexander Djiku'ya sürpriz talip

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Alexander Djiku için sürpriz bir iddia Fransa'dan geldi. Ganalı stoper için Ligue 1 ekiplerinden Rennes harekete geçti. İşte detaylar...

19 Temmuz 2024 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Fransızlar duyurdu! Alexander Djiku'ya sürpriz talip
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Fenerbahçe'nin Ganalı yıldız stoperi Alexander Djiku'ya sürpriz bir talip çıktı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; savunma hattında yer alan önemli oyuncuların takımdan ayrılması sonrası arayışlara geçen Rennes, Fransa Ligi'ni iyi bilen Alexander Djiku'yu gündemine aldı.

BİLGİ TOPLUYORLAR

Haberde, Rennes'in Djiku'nun durumu hakkında bilgi toplamaya başladığı ve istenen kriterlerin çoğunu karşılamış olması sebebiyle Ganalı oyuncunun önemli bir aday olarak değerlendirildiği kaydedildi.

"10 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR"

Öte yandan haberde; Fenerbahçe ile oldukça başarılı bir sezon geçiren Djiku'nun geçtiğimiz sezon bedelsiz şekilde sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu için transferinin mümkün olduğu ve Rennes'in teklif yapması durumunda transferin 10 milyon euro karşılığında tamamlanabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe, Djiku'yu geçen Strasbourg'tan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk yılında 36 maçta süre bulan 29 yaşındaki Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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