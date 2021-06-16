Star.com.tr 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:46 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:58

Fransa Ligue 1'de Lille ile sezonu şampiyon tamamlayan Burak Yılmaz, Fransız ekibinden ayrılmaya yakın. Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier'in takımdan ayrılacak olmasının Burak'ı da etkilediğini yazan Fransız medyası İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ve Roma'nın devrede olduğunu iddia etti. 35 yaşındaki yıldız golcünün Ligue 1'de 18 gol 5 asistlik performansı Lille'in şampiyon olmasında en büyük pay olarak gösterilirken birçok kulübün Burak için devrede olduğu belirtildi.

JOSE MOURİNHO BURAK'I İSTİYOR



İtalya'da yeni kariyerine Roma ile devam eden Jose Mourinho, yeni takım kurma hazırlığında düşündüğü isimlerden bir tanesi de Burak Yılmaz. Fransa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Jose'nin önceden de takipte olduğu Burak'ı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Öte yandan Fiorentina'da Burak ile yakından ilgileniyor. Mor Menekşeler, yeni sezonda golcü sorununu Burak ile çözmeyi planlıyor. EURO 2020'de Türkiye Milli Takımı'yla mücadele eden Burak'ın kararını şampiyona sonrasında vereceği belirtiliyor.

"ÇOK GÜZEL TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ...

Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı kampta basın toplantısı düzenlemişti. Burak toplantıda, "Gelen çok güzel transfer teklifleri var. Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum." demişti.