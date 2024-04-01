Beşiktaş'ta bu sezon en çok tartışılan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar için Fransa'dan transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Kamerunlu oyuncunun Beşiktaş'taki geleceği netlik kazandı. Aboubakar, yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılacak.

3 KULÜP İLGİLENİYOR

32 yaşındaki golcüyle ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes... Fransızlar, Abou'nun kesin olarak gelecek sezon Ligue 1'de oynayacağını duyurdu.

ABOUBAKAR'IN TEK ŞARTI

Aboubakar'ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro. Kamerunlu oyuncu, daha önce para yüzünden problem çıkarmış ve yeni yönetim göreve gelir gelmez kadro dışı bırakılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Daha sonra yeniden kadroya geri dönen Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 11 gol, 3 asist kaydetti.