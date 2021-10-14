Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder Lille maçında kırmızı kart görmüştü. Fransa Ligue 1 Disiplin Komisyonu milli futbolcu için toplandı. Verilen kararda Cengiz'e 1 maç ceza verildi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, Marsilya ile tek maç kaçıracak. Çarşamba günü toplanan Disiplin Komisyonu kararını resmileştirdi. Bu nedenle Cengiz Lorient'teki maçta sahada yer alamayacak. Marsilya'nın en etkili isimlerinin başında yer alan genç yıldız takımını yalnız bırakacak.
Fransız basınından Lephoceen Türkiye-Norveç maçının ardından milli yıldız Cengiz Ünder için "Büyük bir lider olarak Cengiz Ünder" başlığını atmıştı. Marsilya'da tecrübeli isim Dimitri Payet'in takımın yıldızı olduğuna değinen Fransızlar Cengiz için de 'takımın lideri' yorumunu yapmıştı. Bu sezon 9 maçta 15 gol kaydeden Marsilya'nın atak organizasyonlarında milli yıldızın katkısına dikkat çekilmişti. Marsilya, Lorient karşısında yıldız oyuncudan yararlanamayacak.
Roma'dan Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Marsilya milli futbolcu için sezon sonunu beklememe kararı almıştı. Fransız ekip Cengiz Ünder'in bonservisini almak için Roma'ya 8 milyon euro ödeyecek.
Star.com.tr