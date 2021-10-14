Star.com.tr 14 Ekim 2021 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:44

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder Lille maçında kırmızı kart görmüştü. Fransa Ligue 1 Disiplin Komisyonu milli futbolcu için toplandı. Verilen kararda Cengiz'e 1 maç ceza verildi.

CENGİZ ÜNDER LORIENT MAÇINDA OYNAMAYACAK

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Marsilya ile tek maç kaçıracak. Çarşamba günü toplanan Disiplin Komisyonu kararını resmileştirdi. Bu nedenle Cengiz Lorient'teki maçta sahada yer alamayacak. Marsilya'nın en etkili isimlerinin başında yer alan genç yıldız takımını yalnız bırakacak.

"CENGİZ ÜNDER BÜYÜK BİR LİDER"

Fransız basınından Lephoceen Türkiye-Norveç maçının ardından milli yıldız Cengiz Ünder için "Büyük bir lider olarak Cengiz Ünder" başlığını atmıştı. Marsilya'da tecrübeli isim Dimitri Payet'in takımın yıldızı olduğuna değinen Fransızlar Cengiz için de 'takımın lideri' yorumunu yapmıştı. Bu sezon 9 maçta 15 gol kaydeden Marsilya'nın atak organizasyonlarında milli yıldızın katkısına dikkat çekilmişti. Marsilya, Lorient karşısında yıldız oyuncudan yararlanamayacak.

MARSİLYA CENGİZ ÜNDER İÇİN OCAK AYINI BEKLİYOR

Roma'dan Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Marsilya milli futbolcu için sezon sonunu beklememe kararı almıştı. Fransız ekip Cengiz Ünder'in bonservisini almak için Roma'ya 8 milyon euro ödeyecek.