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Spor

Fransızlar yazdı, Payet adım adım Fenerbahçe'ye

Le10Sport: Marsilya, Payet'i gözden çıkardı. 32 yaşındaki yıldızın yeni rotası büyük ihtimalle Türkiye olacak.

28.12.2019  12:25 - Güncelleme: 28.12.2019  12:25
Devre arası yaklaşırken transfer haberleri de artmaya başladı. Fransa'dan Fenerbahçe ile ilgili dün bomba bir iddia geldi. Marsilya'nın gözden çıkarmaya hazırlandığı Dimitri Payet'in Türk kulüpleri ile temasta olduğu öne sürüldü.
 
Le10Sport'ta yer alan habere göre; UEFA ile FFP konusunda sıkıntı yaşayan Fransız ekibi, sol kant+orta sahada oynayan Payet'in yıllık ücretinin vergilerle 7.2 milyon euro'yu bulması nedeniyle oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.
 
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32 yaşındaki yıldız oyuncunun da kariyerinin son dönemine girerken iyi bir sözleşme daha almak istemesi nedeniyle Marsilya'dan ayrılığa sıcak baktığı ve Türkiye'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu öne sürüldü. Menajerlerin, Luiz Gustavo ve Adil Rami'nin transferleri sırasında Marsilya ile iyi ilişkiler kuran Fenerbahçe ile de görüştüğü belirtildir. Marsilya'nın sarı-lacivertli ekibe bu transferde kolaylık göstereceği ifade edildi.
 
543 MAÇTA 106 GOL 156 ASİST
 
Payet profesyonel kariyeri boyunca 5 farklı takımın formasını giyerken bu kulüplerde 543 karşılaşmada sahaya çıktı ve 106 gol, 156 asistle toplamda 262 gole direkt etki etmiş oldu. Yıldız oyuncu, bu sezon ise Marsilya'da 16 maçta 6 gol+3 asist üretti.
 
(Fotomaç)

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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