Le10Sport'ta yer alan habere göre; UEFA ile FFP konusunda sıkıntı yaşayan Fransız ekibi, sol kant+orta sahada oynayan Payet'in yıllık ücretinin vergilerle 7.2 milyon euro'yu bulması nedeniyle oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

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32 yaşındaki yıldız oyuncunun da kariyerinin son dönemine girerken iyi bir sözleşme daha almak istemesi nedeniyle Marsilya'dan ayrılığa sıcak baktığı ve Türkiye'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu öne sürüldü. Menajerlerin, Luiz Gustavo ve Adil Rami'nin transferleri sırasında Marsilya ile iyi ilişkiler kuran Fenerbahçe ile de görüştüğü belirtildir. Marsilya'nın sarı-lacivertli ekibe bu transferde kolaylık göstereceği ifade edildi.