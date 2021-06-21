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Spor

Fransızlardan Burak Yılmaz'a sert eleştiri: Bazılarına hatırlatmaktan mutluyum...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na puan alamadan veda eden Milli Takımı'n kaptanı Burak Yılmaz Fransa'da da gündem oldu. Sert eleştirilere maruz kalan Burak Yılmaz için Liberation yazarı Gregory Schneider, 'Ligue 1'in en iyi oyuncusu Burak Yılmaz yerine Mbappe'nin seçilmesini bazılarının skandal bulduğunu hatırlamaktan mutluyum.' dedi.

Star.com.tr21 Haziran 2021 Pazartesi 21:11 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:15
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın gösterdiği başarısız performans Fransız medyasında da yer buldu. Ligue 1'de Lille ile sezonu şampiyon tamamlayan ve takımın gol yükünü göğüsleyen Burak Yılmaz'a Fransa basınından Liberation yazarı Gregory Schneider sert sözlerle yüklendi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Türk Milli Takımı'nın EURO 2020'de gösterdiği performansı hayal kırıklığı olarak niteleyen gazeteci, şu sözleri sarf etti: "Ligue 1'in en iyi oyuncusu Burak Yılmaz yerine Mbappe'nin seçilmesini bazılarının skandal bulduğunu hatırlamaktan mutluyum. Üç ay iyi performans gösterdi. Bir sezon değil: üç ay. Burak ne zaman her şeyi verdi? Şubat ortasından mayıs ayına kadar. Gerisi..." Gregory, Burak Yılmaz'ın Fransa'da yılın oyuncusu seçilmemesinden memnun olduğunun altına çizerek ödülün Mbappe'ye verilmesinden memnun olduğunu belirtti.

Star.com.tr

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