Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için girişimlerini sıklaştırmış durumda.

Fransız basınından Sofoot'ta yer alan habere göre; Nordi Mukiele'nin ayrılık ihtimaline karşın Roma'dan Diego Llorente ile ilgilenen PSG, perde arkasında Sacha Boey transferi için çabalıyor.

SACHA BOEY İÇİN GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR

Haberde; Paris Saint-Germain Futbol Danışmanı Luis Campos'un, Sacha Boey transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşmelerde bulunduğu ve sarı-kırmızılı yönetimi ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği yazıldı.

BOEY'İN TERCİHİ PSG

Öte yandan haberde; PSG'nin büyük bir beğeni ile takip ettiği Sacha Boey için Arsenal'in de devrede olduğu ifade edilirken, küçükken PSG'ye olan sempatisi ve Fransa Milli Takımı'na giden yolu daha kolay bir hale getirecek olmasından dolayı Boey'in PSG'ye daha sıcak olduğu ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray ile 31 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Sacha Boey, bu maçlarda 2 gol kaydetti.