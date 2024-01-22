İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2562
  • EURO
    32,985
  • ALTIN
    1967.95
  • BIST100
    8010.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransızların planı belli oldu! PSG, Sacha Boey'in peşini bırakmıyor
Spor

Fransızların planı belli oldu! PSG, Sacha Boey'in peşini bırakmıyor

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey'in peşini bırakmıyor. Fransa temsilcisi, Sacha Boey için sarı kırmızılı ekipler temasa geçti. İşte detaylar...

22 Ocak 2024 Pazartesi 19:21 - Güncelleme:
Fransızların planı belli oldu! PSG, Sacha Boey'in peşini bırakmıyor
ABONE OL

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için girişimlerini sıklaştırmış durumda.

Fransız basınından Sofoot'ta yer alan habere göre; Nordi Mukiele'nin ayrılık ihtimaline karşın Roma'dan Diego Llorente ile ilgilenen PSG, perde arkasında Sacha Boey transferi için çabalıyor.

SACHA BOEY İÇİN GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR

Haberde; Paris Saint-Germain Futbol Danışmanı Luis Campos'un, Sacha Boey transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşmelerde bulunduğu ve sarı-kırmızılı yönetimi ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği yazıldı.

BOEY'İN TERCİHİ PSG

Öte yandan haberde; PSG'nin büyük bir beğeni ile takip ettiği Sacha Boey için Arsenal'in de devrede olduğu ifade edilirken, küçükken PSG'ye olan sempatisi ve Fransa Milli Takımı'na giden yolu daha kolay bir hale getirecek olmasından dolayı Boey'in PSG'ye daha sıcak olduğu ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray ile 31 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Sacha Boey, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.