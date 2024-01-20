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Spor

Franz Beckenbauer için anma töreni düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman efsane futbolcu Franz Beckenbauer için Allianz Arena'da anma töreni gerçekleştirildi.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 01:45 - Güncelleme:
Franz Beckenbauer için anma töreni düzenlendi
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Almanya'da 7 Ocak'ta 78 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Franz Beckenbauer için Münih Allianz Arena'da bir anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, spor ve siyaset dünyasından temsilcilerin yanı sıra Beckenbauer'in arkadaşları ve 30 bin taraftar katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, "Cennette meleklerin spor yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama eğer öyleyse, o zaman son birkaç gün içinde bu yeni, biraz Bavyeralı sesi kesinlikle duymuş olacaksınız; Hadi dışarı çıkıp futbol oynayalım." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, dünyanın birçok yerindeki insanların Beckenbauer'e hayran kaldığını, saygı duyduğunu ve sevdiğini vurgulayarak, "Doğal bir diplomatik yetenek olarak ülkemizin en popüler büyükelçisi oldu." diye konuştu.

Steinmeier duygusal konuşmasında, "Teşekkür ederim Franz Beckenbauer, her şey için teşekkür ederim." dedi.

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness ise "12 gün önce aramızdan ayrıldın Franz. Dürüst olmak gerekirse, seni çok özledim." ifadelerini kullandı.

Törende Beckenbauer'in yaşamından birçok görüntü gösterildi.

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