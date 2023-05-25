İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9373
  • EURO
    21,4691
  • ALTIN
    1244.09
  • BIST100
    4427.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 22:10 - Güncelleme:
Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile 30 Mayıs Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı sonrası üç günlük iznin ardından futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Antalyasporlu futbolcular, günün ikinci idmanını sahada yaptı.

Taktik çalışan kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

İlk yarıda Antalya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.