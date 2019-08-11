31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fred adım adım Galatasaray'a

İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FORVET haricinde ön libero takviyesi üzerinde duran Galatasaray, bu problemi İngiltere’de çözecek gibi duruyor. The Sun gazetesinin haberine göre; Manchester United’ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fred, kiralık olarak Galatasaray’a gidecek. 26 yaşındaki futbolcu, 1 yıl kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını belirtti. Manchester United, yıldız oyuncuyu 2018 yılında Shakhtar’dan tam 59 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Ancak bekleneni veremedi.Sun’ın haberinde iki kulübün artık son görüşmeleri yaptığı da kaydedildi.
 
BİR İSİM DAHA OLABİLİR
 
Alternatifli bir listesi olan Galatasaray, Fred haricinde ön liberoya bir takviye daha yapabilir. Bunun için de temaslar sürüyor. Fernando’yu satan, Ndiaye içinse yeni girişim yapmayan Cim-Bom, orta alanda savunma gücü yüksek isimleri ön plana aldı. Bu sebeple ön libero takviyesi de en az forvet kadar önemli görülüyor. Süper Kupa finalinde Seri mecburen ön liberoda oynamıştı ama esas yeri burası değildi.
 
Akşam

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı

TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı

İsrail bayram günü Harem-i Şerif'te Filistinlilere müdahale etti

İsrail bayram günü Harem-i Şerif'te Filistinlilere müdahale etti

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem

Kartal’dan Wilczek atağı

Kartal’dan Wilczek atağı

Türkiye'de bir ilkti... Külliye'nin ardından şimdi de BTK'da

Türkiye'de bir ilkti... Külliye'nin ardından şimdi de BTK'da

İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!

İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!

Bayram namazı çıkışı bir anda yere yığıldı!

Bayram namazı çıkışı bir anda yere yığıldı!

'İki bayramdır arkadaşım beni kesiyor, insan iki defa kesilir mi?'

'İki bayramdır arkadaşım beni kesiyor, insan iki defa kesilir mi?'
 

POPÜLER HABERLER

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

Bir kurban Bayramı klasiği: Firari boğa

Bir kurban Bayramı klasiği: Firari boğa

Tamamen kurudu! 213 farklı kuş türü bulunuyordu

Tamamen kurudu! 213 farklı kuş türü bulunuyordu

Ödüllü diziye Türk yönetmen damgası

Ödüllü diziye Türk yönetmen damgası

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA