Fred adım adım Galatasaray'a

FORVET haricinde ön libero takviyesi üzerinde duran Galatasaray, bu problemi İngiltere’de çözecek gibi duruyor. The Sun gazetesinin haberine göre; Manchester United’ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fred, kiralık olarak Galatasaray’a gidecek. 26 yaşındaki futbolcu, 1 yıl kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını belirtti. Manchester United, yıldız oyuncuyu 2018 yılında Shakhtar’dan tam 59 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Ancak bekleneni veremedi.Sun’ın haberinde iki kulübün artık son görüşmeleri yaptığı da kaydedildi.

BİR İSİM DAHA OLABİLİR

Alternatifli bir listesi olan Galatasaray, Fred haricinde ön liberoya bir takviye daha yapabilir. Bunun için de temaslar sürüyor. Fernando’yu satan, Ndiaye içinse yeni girişim yapmayan Cim-Bom, orta alanda savunma gücü yüksek isimleri ön plana aldı. Bu sebeple ön libero takviyesi de en az forvet kadar önemli görülüyor. Süper Kupa finalinde Seri mecburen ön liberoda oynamıştı ama esas yeri burası değildi.

Akşam