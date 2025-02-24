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Spor

Fred: Elbette mutlu değiliz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Fred: Elbette mutlu değiliz
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, "Elbette mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Rakibe çok fırsat vermedik. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz. Kazanabilirdik, şimdi kafamızı kaldıracağız. Çok önemli maçlar oynayacağız ve kazanmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR SAVAŞ VERDİK!"

Fred, "Maç içerisinde iyi bir oyun ortaya koyduk. Önde baskı yapmaya çalıştık. Final paslarında eksiklerimiz vardı. Orta sahada büyük bir savaş verdik. Her topu kazanmaya çalıştık. Onlarda da, bizde de kaliteli oyuncular var. Maalesef yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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