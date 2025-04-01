Fred için karar günü!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodrum FK maçını kaçıran Fred, Galatasaray derbisinde forma istiyor. Sağlık heyeti Brezilyalı oyuncunun Kadıköy'de oynanacak olan derbiye yetişmesi için adeta seferberlik ilan ederken, futbolcu da oynamayı dört gözle bekliyor.

Fred'in ilk 11'de sahaya çıkması %75'lik bir ihtimal olarak görülürken, yapılacak son idmanların ardından Jose Mourinho, Fred'in oynayıp oynamamasına karar verecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.