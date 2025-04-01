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Spor

Fred için karar günü!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir maça çıkamayan Brezilyalı yıldız Fred'in Galatasaray ile oynanacak kupa maçında sahada olup olmayacağına bugün karar verilecek.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2025 Salı 09:24 - Güncelleme:
Fred için karar günü!
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Yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodrum FK maçını kaçıran Fred, Galatasaray derbisinde forma istiyor. Sağlık heyeti Brezilyalı oyuncunun Kadıköy'de oynanacak olan derbiye yetişmesi için adeta seferberlik ilan ederken, futbolcu da oynamayı dört gözle bekliyor.

Fred'in ilk 11'de sahaya çıkması %75'lik bir ihtimal olarak görülürken, yapılacak son idmanların ardından Jose Mourinho, Fred'in oynayıp oynamamasına karar verecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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