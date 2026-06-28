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Spor

Fred için transfer açıklaması ''Bu sadece ona bağlı değil''

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred hakkında sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Atletico Mineiro'nun kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki deneyimli oyuncu için Brezilya ekibinde forma giyen Renan Lodi ve Leo Duarte onu ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 12:42 - Güncelleme:
Fred için transfer açıklaması ''Bu sadece ona bağlı değil''
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Atletico Mineiro'nun, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Brezilya ekibinde forma giyen Renan Lodi ve Leo Duarte, sarı-lacivertli futbolcuyu transfer için ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Brezilya Milli Takımı'ndan Fred ile arkadaşlığı bulunan Renan Lodi, yıldız futbolcuyla sürekli konuştuğunu belirterek, "Fred konusunda artık onunla konuşmaktan yoruldum. Yaklaşık 5 gün önce kendisine, 'Lütfen gel, bize çok yardımcı olacaksın' dedim. Galo'ya gelirse çok mutlu olurum. Milli Takım'da arkadaş olduk. Onu ikna etmeye çalışmaktan yorulduk." ifadelerini kullandı.

"ATLETİCO MİNEİRO'YA GELMEK ONUN HAYALİ"

Daha önce Türkiye'de Başakşehir forması giyen Leo Duarte de Fred ile transfer sürecinde görüştüğünü söyledi. Duarte, "Fred'i tanıyorum, buraya transfer sürecimde birkaç kez konuştuk. Atletico Mineiro'ya gelmek onun hayali. Bana çocukluğundan beri Atletico taraftarı olduğunu söyledi. Ancak bu sadece ona bağlı değil. Bana, 'Bana kalsa çoktan oradaydım' dedi. Fakat Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama gelmesini isterim çünkü çok iyi bir oyuncu." dedi.

Ge Globo'nun haberinde, Atletico Mineiro'nun transferdeki en büyük engelinin Fred'in Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin bulunması olduğu aktarıldı.

Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği, Brezilya temsilcisinin ise yüksek bonservis bedelleri ödeyecek ekonomik güce sahip olmadığı kaydedildi

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