Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki liderlik randevusunda Galatasaray'a 3-1 kaybeden ve 32 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Fred'in yakaladığı başarı da son buldu.

Sarı lacivertlilerde 40 resmi maça çıkan ve sadece geçen sezon Kadıköy'de Konferans Ligi'ndeki rakip Gilloise karşısında mağlubiyet gören Fred, Süper Lig'deki yenilmezlik serisine Galatasaray maçıyla veda etti. Şimdiye dek ligde 28 karşılaşmada 25 galibiyet ve 3 beraberlik gören Fred, 3-1'lik derbi mağlubiyetiyle bu serisini yitirdi. Karşılaşmada oldukça tutuk kalan Fred için "Fenerbahçe dönemindeki en kötü maçını oynadı" yorumları yapıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı lacivertli forma altında toplamda 41 karşılaşmaya çıkan başarılı Sambacı, 6 gol atıp 10 kez ağları sarsmayı bildi.