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Spor

Fred, kariyerinde ilki yaşadı! Ortalık yıkıldı

Fenerbahçe'nin orta sahada vazgeçilmez ismi olan Fred, Rangers maçıyla ilki yaşadı. Brezilyalı oyuncu, futbolculuk kariyerinde ilk kez bir penaltı atışı kullandı.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Fred, kariyerinde ilki yaşadı! Ortalık yıkıldı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilip turnuvaya veda etti. Fenerbahçe adına penaltı kaçıran isimlerden biri de Fred oldu.

Öte yandan Fred'in penaltı kullanmasının ardından Brezilyalı yıldızla ilgili çarpıcı bir istatistik gün yüzüne çıktı.

32 yaşındaki Fred kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.

Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını Rangers'a karşı atması sosyal medyada da gündem oldu.

Futbola 2012 yılında Internacional'de başlayan Fred daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giyip 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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