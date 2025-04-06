Fred kariyerinde ilkin peşinde

Fred, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisi sonrası PFDK'dan 4 maçın altında ceza alması nedeniyle (3 maç) bu akşamki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Bu akşamki maç, Trabzonspor'a karşı 3 golü bulunan Fred için farklı bir anlam da taşıyor.

Brezilyalı yıldız, Trabzonspor'a bir gol daha atması halinde kariyerinde ilk kez bir takıma karşı 4 gol atma başarısı gösterecek.

Öte yandan Fred, gol sayısını 4'e çıkarması halinde Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a en fazla gol atan yabancı futbolcular listesinde 2. sıraya çıkacak.

Söz konusu listede 5 golle Alex de Souza zirvede yer alıyor. Alex'i 4'er golle Cristian Baroni, Moussa Sow ve Mert Nobre takip ediyor.