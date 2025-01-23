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Spor

Fred: Kazanmayı çok istedik

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız orta saha Fred, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Fred: Kazanmayı çok istedik
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmayı çok istediklerini söyleyen Fred, "Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da galibiyetle tamamlamaya çalışacağız." dedi.

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