28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Spor

Fred: Konuşmak çok zor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Benfica maçı sonrası konuştu. Fred, daha iyi bir noktaya gelmeleri için çok fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 00:58
Fred: Konuşmak çok zor
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Fred, maçı sonrasında konuştu.

Maç hakkında konuşan Fred, "Konuşması zor çünkü sıcak kafayla ne konuşabilirim bilmiyorum. Kolay bir maç olmadı, bunu biliyorduk. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Baskı yaratmak istediler üzerimizde. İlk maçta şanslar yaratmıştık, gol atabilirdik ama maalesef olmadı. Konuşması zor. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha çok çalışmalıyız. Kendimizi daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek adına sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini açıklayan Brezilyalı oyuncu, "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz, Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz ama çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

