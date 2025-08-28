Fred: Konuşmak çok zor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Fred, maçı sonrasında konuştu.

Maç hakkında konuşan Fred, "Konuşması zor çünkü sıcak kafayla ne konuşabilirim bilmiyorum. Kolay bir maç olmadı, bunu biliyorduk. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Baskı yaratmak istediler üzerimizde. İlk maçta şanslar yaratmıştık, gol atabilirdik ama maalesef olmadı. Konuşması zor. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha çok çalışmalıyız. Kendimizi daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek adına sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini açıklayan Brezilyalı oyuncu, "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz, Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz ama çok çalışmamız gerekiyor." dedi.