  • Fred: Kötü sonuçlarda bizim payımız olduğunu biliyoruz
Fred: Kötü sonuçlarda bizim payımız olduğunu biliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 yendiği maçta iki asist yapan Fred açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Fred "Galibiyet için mutluyum. İyi bir maç çıkardık. Kötü günlerin ardından güzel bir galibiyet aldık. Talisca'yı tebrik ederim, hat-trick yaptı. İki asist yaptığım için ve tekrardan 11'e döndüğüm için mutluyum. Son iki maç için en iyisini yapacağız." dedi.

Fred ayrıca "Takımın çoğu tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Kötü sonuçlarda bizim payımız olduğunu biliyoruz. Sıkıntılı, zorlu süreçlerden geçtik ama iyi bir görüntü sergilemek istiyorduk ve bunu başardık. Önümüzde iki maç daha var ve hiçbir zaman havlu atmayacağız." ifadelerini kullandı.

